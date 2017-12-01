Казахстан поддержал продление резолюции Совбеза ООН по гумпомощи в Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан поддержал продление резолюции Совета безопасности ООН по гуманитарной помощи в Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Совет безопасности ООН большинством голосов продлил на один год резолюцию СБ 2165 о трансграничной гуманитарной помощи в Сирии. Казахстан поддержал данное решение, учитывая важность резолюции для охвата гуманитарной помощью более 3,5 млн человек, проживающих в северных и восточных районах Сирии», - говорится в сообщении ведомства.

Казахстан остается приверженным всем международным усилиям, направленным на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии, отмечено в заявлении казахстанской делегации. Подчеркнута важность сохранения всех модальностей доставки гуманитарной помощи на сирийскую территорию, в том числе и трансграничный механизм, предусмотренный резолюцией 2165. В то же время казахстанская делегация призвала Гуманитарное управление ООН сделать все возможное, чтобы улучшить мониторинг и прозрачность гуманитарных операций, проводимых под эгидой ООН и неправительственными организациями в Сирии.

Подчеркнута невозможность разрешения сирийского кризиса только гуманитарными усилиями, поэтому казахстанская сторона выразила надежду, что члены Совета безопасности поддержат Женевскую платформу и Астанинский процесс, которые стали основными частями архитектуры мира, возводимой международным сообществом в сложнейших условиях.

Казахстанская делегация также призвала заинтересованные стороны придерживаться прекращения огня в Сирии, столь необходимого для приближения мира в Сирии.