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Казахстан переносит переговоры с консорциумом Карачаганак на 2018 год

25 Декабря 2017 16:29 584
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Казахстан переносит переговоры с консорциумом Карачаганак на 2018 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал вопрос урегулирования спора с консорциумом Карачаганак, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

«С акционерами у нас пока есть четкое понимание о «дружественном урегулировании» и в рамках него будет обсуждаться какой-либо проект, который Карачаганакский консорциум мог бы предложить нашей стране. По этому проекту мы еще пока не договорились, то есть не определили, потому что мы должны в рамках «дружественного урегулирования» определить саму базу - насколько претендует республика, соответственно, насколько соглашается консорциум. И потом, когда мы определим ту или иную условную компенсацию, после этого мы можем ее обсуждать в обмен на какой-либо проект», - пояснил М.Мирзагалиев.

Он также добавил, что до конца года вряд ли получится урегулировать данный вопрос и решение этого вопроса переносится на первый квартал 2018 года.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Казахстан возбудил иск на сумму в 1,6 млрд долларов США против консорциума под руководством компаний BG Group Plc и Eni SpA, который разрабатывает нефтегазоконденсатное гигантское месторождение Карачаганак. Между властями Казахстана и консорциумом возник спор по поводу исчисления долей прибыли.

В июле 2016 года министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что ведет «дружественные переговоры» с акционерами КПО. Информацию о намерении страны обратиться в арбитраж он называл несоответствующей действительности.

 

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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