Казахстан ответственно выполняет свою роль в СБ ООН - Генсек ШОС

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Прошедшие в Астане переговоры по урегулированию ситуации в Сирии оказались успешными и показали, что Казахстан весьма эффективно выполняет взятые на себя высокие обязательства на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы. Такое мнение в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Китае высказал Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.

«Сегодня авторитет Казахстана очень высок. Неслучайно он впервые в истории из центральноазиатского региона был избран в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. И уже весьма эффективно выполняет те высокие обязательства, которые как непостоянный член СБ ООН, он взял на себя. Ярким примером является первый и весьма трудный, но успешный шаг на пути урегулирования ситуации в Сирии», - сказал он.

По его словам, история еще даст оценку тому, какой вклад внес Казахстан в возвращение мира на многострадальную землю Сирии.

«Первый шаг всегда трудный. И, безусловно, то, что Казахстан сумел успешно провести эту сложнейшую встречу по Сирии, достойно самой высокой оценки. Это говорит о том, насколько ответственно Казахстан подходит к своему членству, пусть и непостоянному, в Совете Безопасности ООН», - подчеркнул Р. Алимов.



Дипломат отметил, что Казахстан закрепил свой авторитет на международной арене как очень ответственное государство, заботящееся не только о своем развитии, но и развитии региона и всего мира.