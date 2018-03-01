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Казахстан отмечает День благодарности

1 Марта 2018 06:00 521
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Казахстан отмечает День благодарности

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Казахстане пройдет акция в честь Дня благодарности

Праздник, установленный указом Президента Республики №173 от 14 января 2016 года, отмечается, начиная с 2016 года. Именно 1 марта 1995 года в Казахстане была учреждена Ассамблея народа Казахстана.

 

День благодарности является общенародным праздником. Он символизирует общую историческую память, единение, уважение и солидарность народа Казахстана.


Казахстан отмечает День благодарности 

Традиционно в этот день по всей республики проходят различные акции и мероприятия. В театре «Астана Опера» в первый день весны пройдет праздничный концерт «Музыка тронет струны души».  Управление главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК в Астане планирует в этот день подарить подарки воспитанникам Дома малютки.

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Ключевые слова: АНК,
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Автор:

Анеля Касымова

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