Казахстан отмечает День благодарности
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Праздник, установленный указом Президента Республики №173 от 14 января 2016 года, отмечается, начиная с 2016 года. Именно 1 марта 1995 года в Казахстане была учреждена Ассамблея народа Казахстана.
День благодарности является общенародным праздником. Он символизирует общую историческую память, единение, уважение и солидарность народа Казахстана.
Традиционно в этот день по всей республики проходят различные акции и мероприятия. В театре «Астана Опера» в первый день весны пройдет праздничный концерт «Музыка тронет струны души». Управление главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК в Астане планирует в этот день подарить подарки воспитанникам Дома малютки.
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