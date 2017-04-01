Казахстан отгрузил 6,3 млн тонн муки и зерна на экспорт - Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК не снизит прогнозный объем зерна по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозу экспорта зерна и муки мы предполагаем, что это не будет ниже, чем в прошлом году, так как в 2016 году у нас был большой урожай пшеницы. На сегодняшний день мы по маркетинговому году, если сравнивать с прошлым годом, в принципе идем на таком же уровне. На сегодня отгружено порядка 6,3 млн тонн муки и зерна. В прошлом году в этот период был отгружено 6,5 млн тонн», - сообщила директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Ажар Каджибекова.

По данным Каджибековой, в этом году посевная площадь составит порядка 22 млн гектаров, из них 18 млн - это яровые. Увеличивается площадь под зернокуражные культуры для обеспечения кормовой базы, крупяные культуры - порядка 32 тыс га, масляничных - на 60 тыс, кормовых - на 593 тыс и сахарной свеклы - на 7 тыс. Будут снижаться посевы водозатратных культур - риса и хлопчатника. Под пшеницей будет занято порядка 12 млн га.