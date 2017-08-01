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Казахстан остался 28-м в рейтинге стран УЕФА

Казахстан остался 28-м в рейтинге стран УЕФА
17 Августа 2017 08:32 121

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поражение столичной «Астаны» от «Селтика» в матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов (0:5) не изменило положения Казахстана в рейтинге стран УЕФА, сообщает Sports.kz.

С общим коэффициентом 15,875 за пять последних сезонов наша страна сохранила 28-ю строку. 27-е место принадлежит Норвегии - 15,925, ближайшим преследователем Казахстана является Сербия - 14,375.

Тройку лидеров составляют Испания (89,355), Германия (63,427) и Англия (62,248).

Ключевые слова: Спорт,
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