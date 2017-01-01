Казахстан назвали одной из самых дешевых для жизни стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан занял 119-е место в ежегодном рейтинге стоимости жизни в разных странах мира, составленном международным информационным порталом Numbeo. По сравнению с прошлым годом страна сдала 57 позиций (62-е место в 2015-м).

Всего в исследовании участвовало 122 страны. В десятку самых доступных для проживания вошли Индия (122-е место), Молдова (121), Пакистан (120), Казахстан (119), Непал (118), Украина (117), Грузия (116), Алжир (115), Азербайджан (114) и Колумбия (113).



Как сообщает krisha.kz, государства сравнивали по ряду параметров, в том числе стоимости аренды жилья, продуктов и услуг, а также ценам на проезд в общественном транспорте. По данным портала, месячная аренда однокомнатной квартиры в центре (в среднем по городам РК) обойдётся в 92 тысячи тенге, цена абонемента в фитнес-клуб составит 14 тысяч, билета в кино - 1 200 тенге. При этом 1.5-литровая бутылка воды стоит 141 тенге, пакет молока - 244 тенге, килограмм картошки - 115 тенге, а за проезд в автобусе придётся выложить 80 тенге.



Среди стран бывшего Советского Союза выше Казахстана в рейтинге также расположились: Армения (101), Россия (91), Беларусь (88), Узбекистан (72), Литва (68), Латвия (67), Эстония (58).



Самым дорогим местом для проживания были признаны Бермудские острова. На втором месте расположилась Швейцария, на третьем - Багамские острова. Также в десятку лидеров вошли Норвегия, Исландия, Дания, Сингапур, Люксембург, Кувейт и Гонконг.