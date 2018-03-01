Казахстан направил 203 наблюдателя на президентские выборы в России
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В наблюдении за выборами Президента России 18 марта от Казахстана принимают участие 203 наблюдателя в 23-х субъектах Федерации. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии РК.
«В составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств работают 136 казахстанцев, в Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества - трое, а также в Миссии БДИПЧ/ОБСЕ - 39 человек», - говорится в сообщении.
Делегацию наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РК возглавляет председатель Берик Имашев. В наблюдении за выборами также принимают участие заместитель председателя Константин Петров, секретарь ЦИК РК Сабила Мустафина, член ЦИК РК Зауреш Баймолдина и сотрудники аппарата Центризбиркома.
В рамках межпарламентского взаимодействия от Парламента Казахстана участвуют 25 наблюдателей, в том числе в составе делегации Межпарламентской Ассамблеи СНГ (6), Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (10), Парламентской Ассамблеи ОДКБ (2) и по приглашению Совета Федерации и Государственной Думы (7).
Российской стороной отмечено, что на этих выборах Казахстан лидирует по числу наблюдателей.
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