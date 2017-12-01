Казахстан намерен увеличить мощность газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует увеличить пропускную способность магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» с 10 до 15 млрд кубометров. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас пока контракт имеется на 5 млрд. КазМунайГаз сейчас начинает задумываться о том, чтобы увеличить мощность газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» с текущих 10 до 15 млрд кубометров. В принципе это возможно, это не потребует каких-либо больших финансовых вливаний», - сказал М.Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов после правительственного часа в Мажилисе.

Вице-министр добавил, что для этого потребуется только строительство дополнительных компрессорных станций.

«То есть сам диаметр трубопровода, он позволяет увеличить до 15. После того, как мы газопровод увеличим, после этого мы продолжим переговоры с китайской стороной по увеличению экспорта на Китай. Если мы говорим о том, чтобы увеличить с текущих 10 до15, то у нас возникает дополнительный баланс по 5 млрд кубометров. Китайский рынок, он для нас является одним из стратегически важных и приоритетных, и у нас здесь небольшое логистическое плечо. Плюс китайский рынок достаточно большой, и мы со своим газом сможем туда свободно войти. Это планы, которые надо обсуждать еще с китайскими партнерами», - пояснил М.Мирзагалиев.

Он также добавил, что увеличивая пропускную способность данного трубопровода, создается энергетическая безопасность юга страны.

«Все эти 5 млрд кубометров - это казахстанский газ», - уточнил М. Мирзагалиев.