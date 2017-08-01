Казахстан намерен использовать опыт Финляндии в экономии энергии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице проходит Финский энергетический форум, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил директор финского бизнес-хаба Мухтар Манкеев, финская модель подразумевает эффективное и экономичное потребление энергии. В этих вопросах Финляндия является мировым лидером, это признано мировым сообществом.

«Для того, чтобы войти в 30-ку самых развитых государств мира, мы намерены изучить и использовать этот опыт. В сегодняшнем форуме принимают участие представители 11 финских компаний, которые внедрили у себя опыт экономии и эффективного использования энергии», - отметил он.

Кроме того, по словам Манкеева, в форуме принимают участие представители нескольких министерств Казахстана, а также представители четырех областей, всего около 150 человек. Сегодня будет пописан меморандум о сотрудничестве между акиматом Астаны и финским энергетическим клубом. Цель меморандума - получить доступ к энергоэффективным технологиям.

«Финская модель направлена на экономию энергии и ее эффективное использование. А у нас, как вы сами знаете, иногда используют электрическую энергию как попало, без учета. Финляндия уже давно избавилась от излишних расходов энергии. У нас одинаковая централизованная система теплоснабжения. Однако показатели по расходам энергии совсем разные. Поэтому мы намерены организовать совместные учебные семинары и поездки представителей казахстанских компаний в Финляндию для обмена опытом», - добавил Мухтар Манкеев.

Отметим, что передовой опыт по энергосбережению Финляндия представила и в своем павильоне на «ЭКСПО-2017», который, как было отмечено на форуме, посетило только за неделю более 2 тысяч человек.