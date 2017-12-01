Казахстан намерен довести товарооборот с Кыргызстаном до 1 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен довести товарооборот с Кыргызстаном до 1 миллиарда долларов США к 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на рост нашего товарооборота на 13% по итогам 10 месяцев текущего года, нужно активно использовать резервы, которые у нас есть. Для этого нужно проработать возможность расширения нашей торговой номенклатуры. Главная цель, которую мы ставим, к 2020 году увеличить взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов», - сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.







Нурсултан Назарбаев напомнил, что Казахстан является одним из ключевых инвесторов кыргызской экономики, и в этом ключе Президент отметил важность дальнейших шагов по созданию наиболее благоприятных условий для инвестиций и компаний-инвесторов двух стран.

«В целях улучшения инвестиционного сотрудничества, активизации торгово-экономических отношений обсудили возможность создания делового совета Казахстана и Кыргызстана. Данная площадка позволит укрепить прямые контакты между хозяйствующими субъектами наших стран, усилит деловое партнерство, будет способствовать урегулированию спорных моментов между предприятиями», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил также, что в ходе переговоров были рассмотрены перспективы сотрудничества двух государств в сфере цифровых технологий, а также поручено правительствам обменяться опытом в этой сфере, проработать возможность реализации совместных проектов.

Значимой темой переговоров, сообщил Нурсултан Назарбаев, стало водно-энергетическое сотрудничество, активизация деятельности международного фонда спасения Арала. «Еще раз подтвердили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии должны являться общим достоянием, укрепляющим дружбу и доверие между нашими странами, используемым в интересах всех участников-стран. От этого эффективного использования зависит судьба десятков миллионов людей, стабильность, благополучие всего региона», - сказал Нурсултан Назарбаев.







Во время переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной, глобальной повестки дня, обсуждены вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, отмечена важность обеспечения безопасности в центральноазиатском регионе, подтверждена близость и схожесть позиций двух стран по всем ключевым вопросам региональной политики, включая региональное сотрудничество соседних, братских стран.

«Все вопросы, которые необходимо были обсудить - обсуждены, не осталось никаких несказанных, скрытых или каких-то вопросов, которые могут представлять в будущем препятствия для наших отношений. И в этой доверительной открытой обстановке мы договорились о том, что комиссия и группы, которые мы организуем, создадут специальный протокол по сегодняшней встрече, и мы возьмем под контроль каждый пункт исполнения этих договоренностей», - заключил Нурсултан Назарбаев.