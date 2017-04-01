Казахстан на «Новой волне-2017» представит Рустем Жугунусов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году на международном музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи Казахстан будет представлять Рустем Жугунусов.
«Я стал финалистом международного песенного конкурса «Новая волна-2017». Извините, что уехал в Москву, не оповестив вас. Хотел сделать приятный сюрприз. Сбылась моя мечта», - написал Рустем Жугунусов на своей страничке в Instagram.
Финал «Новой волны» состоится 8-15 сентября в Сочи.
Сүйінші!!! Жақсы жаңалықпен бөлісейін☺️ Мен "Новая ВОЛНА" -2017 xалықаралық ән байқауының финалисті атандым!!! Мәскеуге кетіп қалғанымды айтпағаныма айып етпеңіздер Жақсы тосын сый жасаймын деп ойладым Арманым орындалып міне бүгін өздеріңізбен бөлісіп жатырмын✌ Игорь Крутой ағамыз ақ жол тілеп, батасын берді✊ Жақсы жаңалығымыз көп болғай
Оставить комментарий