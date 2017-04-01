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Казахстан на «Новой волне-2017» представит Рустем Жугунусов

Казахстан на «Новой волне-2017» представит Рустем Жугунусов
10 Апреля 2017 07:37 142

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году на международном музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи Казахстан будет представлять Рустем Жугунусов.

«Я стал финалистом международного песенного конкурса «Новая волна-2017». Извините, что уехал в Москву, не оповестив вас. Хотел сделать приятный сюрприз. Сбылась моя мечта», - написал Рустем Жугунусов на своей страничке в Instagram.

Финал «Новой волны» состоится 8-15 сентября в Сочи.

Ключевые слова: Культура,
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