Казахстан на «Новой волне-2017» представит Рустем Жугунусов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году на международном музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи Казахстан будет представлять Рустем Жугунусов.

«Я стал финалистом международного песенного конкурса «Новая волна-2017». Извините, что уехал в Москву, не оповестив вас. Хотел сделать приятный сюрприз. Сбылась моя мечта», - написал Рустем Жугунусов на своей страничке в Instagram.



Финал «Новой волны» состоится 8-15 сентября в Сочи.