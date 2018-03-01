Казахстан лидирует по числу наблюдателей на выборах Президента РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Больше всего наблюдателей на президентские выборы в России направил Казахстан. Об этом сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачёв, курирующий международное направление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.

Василий Лихачёв напомнил, что наблюдение будет вестись в составе различных международных миссий.



«Казахстан - 223 наблюдателя, просто явный лидер. Беларусь - 116, Германия - 94, Франция - 84, Кыргызстан - 65, США - 56, Польша - 52, Армения - 39, Италия - 33, и десятку на сегодня замыкает Болгария - 26 наблюдателей», - сообщил Лихачёв.



По его словам, всего наблюдение будет вестись в 59 субъектах России, самой крупной международной площадкой станет Москва. Её посетят делегации ОБСЕ, СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, ШОС, 19 человек по приглашению Совета Федерации и 71 человек по приглашению Госдумы.



Выборы 2018 года станут самыми крупными в истории с точки зрения международного взаимодействия. Всего Россию посетят 1392 наблюдателя из 87 стран, что выше, чем во время выборов президента 2012 года и думских выборов 2016 года.