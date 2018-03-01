Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -11 °С
Алматы: 1 °С
USD 321.78 EUR 397.62
RUB 5.65 CNY 50.94
Скачать

Казахстан лидирует по числу наблюдателей на выборах Президента РФ

16 Марта 2018 01:10 964
Поделиться:
Казахстан лидирует по числу наблюдателей на выборах Президента РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Больше всего наблюдателей на президентские выборы в России направил Казахстан. Об этом сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачёв, курирующий международное направление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.

Новости по теме

Умер артист Олег Табаков
Владимир Путин определил основные направления развития России Путин: РФ ответит на вызовы технологического развития, ближайшие годы будут решающими

Василий Лихачёв напомнил, что наблюдение будет вестись в составе различных международных миссий.

«Казахстан - 223 наблюдателя, просто явный лидер. Беларусь - 116, Германия - 94, Франция - 84, Кыргызстан - 65, США - 56, Польша - 52, Армения - 39, Италия - 33, и десятку на сегодня замыкает Болгария - 26 наблюдателей», - сообщил Лихачёв.

По его словам, всего наблюдение будет вестись в 59 субъектах России, самой крупной международной площадкой станет Москва. Её посетят делегации ОБСЕ, СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, ШОС, 19 человек по приглашению Совета Федерации и 71 человек по приглашению Госдумы.

Выборы 2018 года станут самыми крупными в истории с точки зрения международного взаимодействия. Всего Россию посетят 1392 наблюдателя из 87 стран, что выше, чем во время выборов президента 2012 года и думских выборов 2016 года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Россия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив