Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -26 °С
Алматы: 0 °С
USD 321.34 EUR 391.49
RUB 5.67 CNY 50.64
Скачать

Казахстан изучает опыт Сингапура по цифровизации судебной системы

2 Марта 2018 02:21 756
Поделиться:
Казахстан изучает опыт Сингапура по цифровизации судебной системы

ПЕКИН-СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Делегация Верховного суда РК во главе с председателем Жакыпом Асановым посетила с рабочим визитом Сингапур для изучения опыта этой страны в сфере внедрения цифровых технологий в судебную систему, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Новости по теме

Все медицинские учреждения Павлодарской области оснастят компьютерами
Цифровизацию предприятий на 38 млрд тенге проведут в Актюбинской области Единую информационную систему науки разработают в Казахстане

Проведены встречи с председателем Верховного суда Сингапура Сундарешем Меноном, генеральным прокурором Люсьеном Вонгом, председательствующим судьей государственных судов страны Си Ки Уном, исполнительным директором Центра правосудия Леонардом Ли, а также руководством международных центров медиации и арбитража и представителями международного консорциума по повышению судебной квалификации.

Ж.Асанов отметил позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Сингапуром, а также выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между высшими судебными органами двух стран.  Он ознакомил сингапурскую сторону с основными результатами реформирования судебной системы Казахстана в рамках осуществления инициированного Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Плана нации «100 конкретных шагов», а также основными целями и задачами ее дальнейшей модернизации, в том числе о концепции развития судебной системы РК до 2020 года.

Председатель Верховного суда Казахстана подчеркнул, что в течение последних нескольких лет в РК успешно реализованы важные для страны инициативы, включая внесение соответствующих поправок в Конституцию страны и принятие закона «О прокуратуре», создание в 14 областях Казахстана, городах Астана и Алматы центров правоохранительных услуг, а также внедрение электронного уголовного и административного производства.

Ж.Асанов отметил, что внедрение современных информационных технологий в системе правосудия будет способствовать укреплению эффективности судебной системы и повысит доверие общества к ней.

Верховный судья Сингапура С.Менон высоко оценил проводимую Казахстаном модернизацию судебной системы, выразив готовность в полной мере поделиться опытом в сфере внедрения информационных технологий в системе правосудия, а также наращивать взаимодействие между судейскими сообществами двух стран.

 Генеральный прокурор Сингапура Люсьен Вонг выразил заинтересованность в изучении электронного уголовного и административного делопроизводства в Казахстане.

Казахстанская делегация ознакомилась с деятельностью Международного суда по коммерческим делам, цифровизации судебных процессов и внедрении информационных технологий в судах Сингапура.

 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Цифровой Казахстан, Суды, Внешняя политика Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Садык Акижанов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив