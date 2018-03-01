Казахстан изучает опыт Сингапура по цифровизации судебной системы

ПЕКИН-СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Делегация Верховного суда РК во главе с председателем Жакыпом Асановым посетила с рабочим визитом Сингапур для изучения опыта этой страны в сфере внедрения цифровых технологий в судебную систему, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Проведены встречи с председателем Верховного суда Сингапура Сундарешем Меноном, генеральным прокурором Люсьеном Вонгом, председательствующим судьей государственных судов страны Си Ки Уном, исполнительным директором Центра правосудия Леонардом Ли, а также руководством международных центров медиации и арбитража и представителями международного консорциума по повышению судебной квалификации.

Ж.Асанов отметил позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Сингапуром, а также выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между высшими судебными органами двух стран. Он ознакомил сингапурскую сторону с основными результатами реформирования судебной системы Казахстана в рамках осуществления инициированного Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Плана нации «100 конкретных шагов», а также основными целями и задачами ее дальнейшей модернизации, в том числе о концепции развития судебной системы РК до 2020 года.

Председатель Верховного суда Казахстана подчеркнул, что в течение последних нескольких лет в РК успешно реализованы важные для страны инициативы, включая внесение соответствующих поправок в Конституцию страны и принятие закона «О прокуратуре», создание в 14 областях Казахстана, городах Астана и Алматы центров правоохранительных услуг, а также внедрение электронного уголовного и административного производства.

Ж.Асанов отметил, что внедрение современных информационных технологий в системе правосудия будет способствовать укреплению эффективности судебной системы и повысит доверие общества к ней.

Верховный судья Сингапура С.Менон высоко оценил проводимую Казахстаном модернизацию судебной системы, выразив готовность в полной мере поделиться опытом в сфере внедрения информационных технологий в системе правосудия, а также наращивать взаимодействие между судейскими сообществами двух стран.

Генеральный прокурор Сингапура Люсьен Вонг выразил заинтересованность в изучении электронного уголовного и административного делопроизводства в Казахстане.

Казахстанская делегация ознакомилась с деятельностью Международного суда по коммерческим делам, цифровизации судебных процессов и внедрении информационных технологий в судах Сингапура.