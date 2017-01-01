Казахстан из-за падения цен на нефть и рецессии в РФ испытал двойной шок - Келимбетов  

ПЕКИН-ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - Делегация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) во главе с его управляющим Кайратом Келимбетовым приняла участие в прошедшем 16-17 января в Гонконге 10-ом Азиатском финансовом форуме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Келимбетов, выступая на сессии «Инфраструктурное финансирование в Азии: перспективы и вызовы», рассказал о роли Казахстана в реализации стратегии «Один пояс, один путь».







«Казахстан первым начал на практике предпринимать меры по развитию транзитно-транспортной составляющей «Одного пояса, одного пути». С одной стороны мы являемся частью Центральной Азии, с другой - входим в Евразийский экономический союз (...) Казахстан был выбран Китаем из трех стран (включая Пакистан и Иран) в качестве ключевого партнера программы «Один пояс, один путь». Президент Нурсултан Назарбаев поставил цель - создание новой платформы в Казахстане, которую мы называем Международный финансовый центр «Астана». Это очень похоже на Дубайский международный финансовый центр или на Глобальный рынок Абу-Даби», - сказал он, отвечая на вопрос модератора.

Управляющий МФЦА рассказал о мерах Правительства Казахстана по диверсификации экономики и развитию сотрудничества с ведущими финансовыми площадками и компаниями Китая, совершенствованию инвестиционного климата.

На полях форума Келимбетов также дал интервью агентству Bloomberg.







«Я думаю, что Правительство и Национальный банк Казахстана выбрали правильную стратегию. В августе 2015 года Казахстан перешел на новый режим денежно-кредитной государственной политики - мы осуществляем таргетирование инфляции для свободного плавания валютного курса. Это позволит нам действительно пережить любые внешние шоки. В Казахстане в связи с падением цен на нефть и экономической рецессии в России был двойной шок. Мы стали проводить ответственную фискальную политику - в бюджете на следующие три года заложена 40-долларовая цена на нефть», - сказал он.

По его словам, более важным в этом плане (прим. - для выхода из сложной финансовой ситуации) выступают структурные реформы в вопросах верховенства закона, диверсификации экономики, приватизации и создание центра финансовых услуг в Казахстане.

Келимбетов сообщил, что в Казахстане к категории недействующих займов относятся меньше 10%, и это большое достижение за последние пять лет. Казахстан сосредоточен на создании новых индустриальных активов, а также инфраструктуры и новой экономики в сфере обслуживания.

«Мы сосредоточены на улучшении корпоративного управления в Казахстане. Один из способов - массовая приватизация, которую мы ожидаем, когда все государственные компании, принадлежащие суверенному фонду «Самрук-Казына», будут приватизированы в течение следующих 3-5 лет. Это примерно 19 крупных предприятий - около 40% ВВП страны. И мы понимаем, что более прозрачная и эффективная структура государственных компаний пойдет Казахстану на пользу», - резюмировал он.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Казинформу Келимбетов сообщал, что целью создания МФЦА является привлечение прямых иностранных инвестиций как для развития Казахстана, так и в целом всей Центральной Азии. С помощью таких финансовых центров, как, например, Гонконг и Сингапур, МФЦА планирует привлечь все новые финансовые технологии (т.н. «fintech») и работающих на этих площадках инвесторов.

Для создания и развития новой биржи МФЦА проводит переговоры с Шанхайской и Гонконгской фондовыми биржами, Гонконгской биржей драгоценных металлов и Шанхайской биржей золота.

В декабре 2016 года глава администрации Гонконга Лян Чжэньин заявлял, что Казахстан является важнейшим экономическим партнером Специального административного района Сянган (САРС, Гонконг) КНР в Центральной Азии. По его словам, в 2011-2015 годах двусторонний товарооборот в среднем увеличивался на 19%.