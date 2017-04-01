Казахстан использует выгодное географическое положение между Азией и ЕС - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан использует выгодное географическое положение между крупнейшим производителем - Азией и крупнейшим потребителем - Европейским Союзом.

В этой связи, очень много усилий было направлено на развитие инфраструктуры. Такое мнение выразил Оливье Моро, вице-президент компании «Bureau Veritas», комментируя Послание Главы государства народу «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность», акцентируя внимание на вопросах ускоренной технологической модернизации экономики.

«И в этом плане оцифровывание, использование принципа «одного окна» и другие новаторские шаги являются существенным условием обеспечения конкурентоспособности страны и ее места в производственной цепочке. Поэтому эти инициативы очень важны для повышения привлекательности Казахстана как региональной платформы и сухопутного пути между Азией и Европой», - отметил он.

Касаясь вопросов организации государственных закупок, Оливье Моро отметил, что является в той или иной мере частью обеспечения прозрачности рынка. Современные системы позволяют организовать процессы с минимальным участием человека, где все отслеживается и обеспечивается полная прозрачность.

«Внедрение цифровых технологий является очень важным элементом в рамках экономики, которая управляется нами, людьми. Подход Казахстана не только адаптирован под современные реалии, более того, он является в некотором смысле новаторским.

Мы считаем, что прозрачность рынка носит решающий характер для экономической привлекательности. И это касается не только борьбы с коррупцией, но и обеспечения равномерности финансовых потоков всех участников в условиях международной конкуренции», - сказал вице-президент компании «Bureau Veritas».

Оливье Моро выразил убеждение, что под руководством Президента Нурсултана Назарбаева Казахстан прошел все предыдущие пути модернизации уверенно и на сегодняшний день имеет четкую стратегию дальнейшего развития.