Казахстан и Узбекистан наращивают взаимодействие в приграничном сотрудничестве

НУКУС. КАЗИНФОРМ - В рамках активизации приграничного сотрудничества достигнута договоренность по созданию региональной индустриальной зоны Каракалпакстана с приграничными регионами Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе своего визита в регион РУ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Узбекистане Ерик Утембаев.

В частности, на встрече с председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мусой Ерниязовым и председателем Совета министров Каракалпакстана Кахарманом Сариевым, казахстанский дипломат обсудил актуальные вопросы сотрудничества, в том числе, и вопросы приграничного взаимодействия в сферах сельского хозяйства, науки и образования, туризма, медицины, а также фармацевтики. Кроме того, достигнута договоренность в разработке дорожной карты по развитию индустриальной зоны с приграничными районами Казахстана.

«Республика Каракалпакстан является одним из самых больших регионов в составе Узбекистана. Для республики очень важным является развитие транспортно-логистических возможностей и выхода на новые рынки. В этой связи мы с руководством Каракалпакстана обсудили вопросы тесного регионального сотрудничества. Поскольку регион граничит с Кызылординской, Актюбинской и Мангистауской областями, это накладывает определенные возможности. Учитывая, что Каракалпакстан является северными воротами РУ, мы обсудили также развитие транспортно-транзитного и туристического потенциала, а также создание совместных логистических центров», - отметил Е.Утембаев.







В свою очередь, Муса Ерниязов также рассказал о проводимой работе по расширению стратегического партнерства с Казахстаном и высказался в пользу укрепления приграничного сотрудничества.

В данном контексте посол РК подчеркнул, что логистические центры в Каракалпакстане готовы работать с Казахстаном и имеют возможность предоставить востребованную продукцию на рынки Казахстана и сопредельные страны. В этой связи, имеющийся потенциал морских портов Актау и Курык и транспортного хаба в Актобе будет способствовать для взаимовыгодного сотрудничества.







«Каракалпакстан имеет хорошую возможность поставлять свою продукцию в Казахстан. В то же время, Каракалпакстан также заинтересован в получении продукции, которую мы производим у себя. Поэтому налажены тесные контакты с предпринимателями приграничных областей РК. При этом символично, что в ближайшее время Республика Каракалпакстан подпишет меморандум о сотрудничестве с Актюбинской областью, с одним из агроиндустриальных регионов РК. Это позволит нам дать новый эффект тесного регионального сотрудничества», - добавил посол РК.

Также в ходе круглого стола, организованного торгово-промышленной палатой Каракалпакстана, казахстанский дипломат совместно с председателем Совмина Каракалпакстана Кахарманом Сариевым встретился с бизнес-кругами региона, где были выслушаны предложения по развитию взаимовыгодных проектов, а также рассмотрен вопрос создания совместной торгово-промышленной палаты, которая будет заниматься регионально-индустриальной зоной.







«Мы посетили ряд производств, которые заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном. В частности, уже подписан контракт на 200 тыс. долларов США на поставку определенных видов продукции, связанные с солодковым корнем для фармацевтической промышленности», - добавил Е.Утембаев.





