Казахстан и Швейцария используют площадку ЭКСПО-2017 для расширения сотрудничества  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Швейцария намерены использовать площадку ЭКСПО-2017 для расширения двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки, техники, традиционной и альтернативной энергетики. Об этом информирует пресс-служба МИД РК.

Посол Казахстана в Швейцарии Жанар Айтжанова в рамках организации участия Швейцарии в ЭКСПО-2017 встретилась с главой Presence Switzerland, послом Никола Бидом, директором Федерального офиса по энергетике Бенуа Ревой, президентом кантона Цюрих Марио Фером и ректором Университета прикладных наук Цюриха доктором Жан-Марком Пивэтом.

По словам Н. Бидо, подготовка Швейцарии к выставке в Астане проходит согласно утвержденному графику и уже устанавливаются экспонаты в павильоне. Тема павильона Flower Power (сила цветов) будет презентовать посетителям энергоэффективность в повседневной жизни человека, мотивируя людей к более рачительному использованию энергии. Участие швейцарских компаний наряду с научными и исследовательскими центрами позволит представить лучшие разработки и ноу-хау альпийской страны в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики.

Ж. Айтжанова подчеркнула, что ЭКСПО-2017 призвана стать платформой для активизации научно-технического сотрудничества между нашими странами, и поблагодарила швейцарскую сторону за организацию визита казахстанских вузов в Швейцарию в феврале этого года.

По итогам встречи собеседники договорились организовать круглый стол в мае этого года на тему ЭКСПО-2017 и пригласить официальные, деловые круги Швейцарии, а также ведущие институты развития и научные сообщества для участия в указанном мероприятии.

Международная специализированная выставка в Астане также стала одной из ключевых тем встречи с директором Федерального офиса по энергетике Бенуа Рева. Стороны согласились, что ЭКСПО-2017 придаст импульс дальнейшему развитию энергетического взаимодействия на уровне ведомств и, особенно, между частными компаниями двух стран.

В ходе встречи с президентом Кантона Цюрих М. Фером собеседники обсудили перспективы регионального сотрудничества и привлечение компаний данного региона на ЭКСПО-2017 и казахстанский рынок в целом.





Ректор университета прикладных наук Цюриха Ж.-М. Пивэто также высоко оценил потенциал двустороннего сотрудничества, особенно в научно-технической и образовательной сферах. Собеседник подробно рассказал об успешном опыте дуального и профессионального образования, а также о тесном взаимодействии с деловыми кругами по реализации инновационных проектов. Стороны достигли договоренности о налаживании взаимодействия на уровне университетов и возможном обмене студентами.

По итогам встреч можно отметить, что содержательное наполнение швейцарского павильона на ЭКСПО-2017 будет особенным и интересным. Казахстанская и швейцарская стороны намерены использовать площадку ЭКСПО-2017 для дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки, техники, традиционной и альтернативной энергетики.