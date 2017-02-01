Казахстан и Иран обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипотношений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном состоялся обмен посланиями между президентами и министрами иностранных дел двух стран, сообщила пресс-служба Посольства Ирана в РК.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани в своем послании Главе государства Нурсултану Назарбаеву назвал отношения между двумя странами в рамках общих интересов двух народов уникальной и образцовой моделью в регионе, которые являются источником гордости. Также послании выражена уверенность в расширении и укреплении взаимоотношений с учетом взаимных интересов, мира, региональной и международной стабильности.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев также поздравил по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений и, подчеркнув динамичное развитие дружественных отношений и сотрудничества на основе взаимных интересов между двумя странами, выразил удовлетворение в связи с ее ростом. В послании говорится, «мы заинтересованы в том, чтобы двусторонние отношения, установленные на высоком уровне, дополнить новым содержанием в соответствии с потребностями дня, уверен, что совместными усилиями достигнем новых горизонтов в развитии совместного сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений также направил поздравительное послание своему казахстанскому коллеге, в котором, указав на политику добрососедства, взаимного уважения, принятия важных шагов для укрепления дружеских отношений двух стран, выразил уверенность, что процесс укрепления дружбы и братства двух народов Ирана и Казахстана, мира и стабильности в регионе и в мире будет ускорен.



Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов также в своем послании господину Зарифу, отметив, что официальные визиты президентов двух стран придали новый импульс развитию двустороннего сотрудничества и поспособствовали сближению потенциалов сотрудничества, выразил полную уверенность в укреплении дружественных отношений между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран в интересах народов двух стран. В послании министра иностранных дел Республики Казахстан говорится, «двадцать пятая годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами является большим событием и, несомненно, тесная связь между внешнеполитическими ведомствами двух стран будет продолжаться в атмосфере взаимопонимания». Кроме этого, Абдрахманов поблагодарил Исламскую Республику Иран за поддержку кандидатуры Казахстана в непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2017-2018 г., и выразил надежду на то, что Исламская Республика Иран на высоком уровне примет участие на международной выставке EXPO-2017, которая пройдет в этом году в Астане.

Следует отметить, что с провозглашением независимости Казахстана, Исламская Республика Иран была одной из первых стран, признавших независимость страны. Официальные дипломатические отношения между двумя странами были установлены 30 января 1992 г.