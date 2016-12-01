Казахстан и Иран намерены выгодно использовать потенциал транзитно-логистической отрасли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Иран для Казахстана не только близкий сосед по региону, но и надежный партнер. Об этом сегодня заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хасана Рухани в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Иран наш близкий сосед в регионе и надежный партнер. Мы никогда, даже во время действия санкций в отношении Ирана, не разрывали связи. Нами проведены два раунда переговоров в отношении ядерной программы, и мы внесли свой пассивный вклад в решение данного вопроса», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что в ходе переговоров были обсуждены пути развития, укрепления двусторонних отношений.

«Расширяется сфера казахстанско-иранского диалога и обретает системный характер. Наша основная цель - повысить дружеские связи двух народов», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также добавил, что в ходе переговоров было акцентировано внимание на путях укрепления партнерства в торгово-экономической сфере и были определены, несколько приоритетных направлений взаимодействия.

«Совместное использование и развитие огромного потенциала двух стан в транзитно-логистической отрасли. Как Вам известно, железная дорога «Казахстан-Туркменистан-Иран» стала эффективной транспортно-коммуникационной системой в регионе. То есть не только для Казахстана и Ирана, она предоставляет и другим государствам возможность выхода в страны Персидского залива. Начата работа по совместному строительству логистических центров зерновых и контейнерных терминалов», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также добавил, что сотрудничество в железнодорожной отрасли в последние годы динамично развивается и эту работу надо продолжать.