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Казахстан и Иран договорились сотрудничать в области ветеринарии

Казахстан и Иран договорились сотрудничать в области ветеринарии
22 Декабря 15:23 293

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня по итогам переговоров Главы государства  Нурсултана Назарбаева с Президентом Ирана Хасаном Рухани  подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, было подписано Соглашение между Правительствами двух стран о сотрудничестве в области ветеринарии и охраны здоровья животных. Данное соглашение предполагает обязательства сторон о мерах профилактики и контроля по массовым случаям заболевания животных; Соглашение между Правительствами  двух стран о сотрудничестве в области морского торгового судоходства, которое предполагает обязательства сторон по созданию равных условий в области торгового судоходства; Меморандум  между Министерством по инвестициям и развитию РК и Организацией прикладного искусства  и туризма ИРИ по упрощению взаимных групповых туристских поездок;  меморандум о взаимопонимании между Национальным банком РК и Центральным банком ИРИ о содействии в организации двусторонней торговли;  меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и социального развития РК и министерством кооперации труда и социального обеспечения ИРИ о сотрудничестве в области труда и социального обеспечения.

 

Ключевые слова: Казахстан и Иран, Экономика, Президент Казахстана,
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