Казахстан и Иран договорились сотрудничать в области ветеринарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня по итогам переговоров Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Ирана Хасаном Рухани подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, было подписано Соглашение между Правительствами двух стран о сотрудничестве в области ветеринарии и охраны здоровья животных. Данное соглашение предполагает обязательства сторон о мерах профилактики и контроля по массовым случаям заболевания животных; Соглашение между Правительствами двух стран о сотрудничестве в области морского торгового судоходства, которое предполагает обязательства сторон по созданию равных условий в области торгового судоходства; Меморандум между Министерством по инвестициям и развитию РК и Организацией прикладного искусства и туризма ИРИ по упрощению взаимных групповых туристских поездок; меморандум о взаимопонимании между Национальным банком РК и Центральным банком ИРИ о содействии в организации двусторонней торговли; меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и социального развития РК и министерством кооперации труда и социального обеспечения ИРИ о сотрудничестве в области труда и социального обеспечения.