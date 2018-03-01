Казахстан и Иордания наращивают двустороннее сотрудничество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбутом Атамкуловым с рабочим визитом посетила Иорданское Хашимитское Королевство, где встретилась с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе переговоров с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Иордании Махмудом Абдель Халим Фрейхатом были обсуждены направления военно-технического сотрудничества и взаимодействие в сфере развития оборонно-промышленного комплекса.

Казахстан и Иордания выразили намерение усилить двустороннее военное сотрудничество.