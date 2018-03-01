Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Казахстан и Иордания наращивают двустороннее сотрудничество

2 Марта 2018 11:48 715
Поделиться:
Казахстан и Иордания наращивают двустороннее сотрудничество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбутом Атамкуловым с рабочим визитом посетила Иорданское Хашимитское Королевство, где встретилась с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Новости по теме

Спецпредставитель МИД РК принял участие в конференции в рамках Кабульского процесса
Нурлан Нигматулин принял Постоянного координатора ООН в Казахстане Король Иордании встретился с министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК

В ходе переговоров с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Иордании Махмудом Абдель Халим Фрейхатом были обсуждены направления военно-технического сотрудничества и взаимодействие в сфере развития оборонно-промышленного комплекса.

Казахстан и Иордания выразили намерение усилить двустороннее военное сотрудничество. 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Армия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив