Казахстан и Иордания наращивают двустороннее сотрудничество
2 Марта 2018 11:48 715
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбутом Атамкуловым с рабочим визитом посетила Иорданское Хашимитское Королевство, где встретилась с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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В ходе переговоров с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Иордании Махмудом Абдель Халим Фрейхатом были обсуждены направления военно-технического сотрудничества и взаимодействие в сфере развития оборонно-промышленного комплекса.
Казахстан и Иордания выразили намерение усилить двустороннее военное сотрудничество.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Армия,
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