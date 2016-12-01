Казахстан и Индия наметили направления сотрудничества

ПЕКИН-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 21-24 декабря 2016 года в Дели при поддержке Посольства Казахстана в Индии прошло 5-ое заседание Казахстанско-индийской совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах торговли, энергетики, продвижения инвестиций, развития индустрии, транспорта и логистики, туризма, фармацевтики, сельского хозяйства, информационных технологий, горнорудной и текстильной промышленности, а также в рамках Евразийского экономического союза и международного транспортного коридора Север-Юг.

По итогам заседания директор департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики РК Кайрат Торебаев и директор по сотрудничеству со странами СНГ департамента коммерции Министерства коммерции и индустрии РИ Сунил Кумар подписали протокол.

Проведение следующего заседания запланировано на 2017 год в Казахстане.

На полях мероприятия Посольством РК в Индии была организована встреча директора департамента индустрии туризма Министерства инвестиций и развития Казахстана Марата Игалиева с директором департамента международного сотрудничества Министерства туризма Индии Суманом Биллой. В ходе переговоров стороны рассмотрели пути развития сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, в том числе в рамках проведения ЭКСПО-2017.

В состав казахстанской делегации вошли представители министерств национальной экономики, по инвестициям и развитию, энергетики, а также ряда национальных и частных компаний.



