АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Египет будут сотрудничать для успешного достижения Целей тысячелетия. Об этом сообщил проектный директор Академии Египта по развитию Юг-Юг Мохамед Аль Ессауи в ходе церемонии подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Астанинским региональным хабом в сфере государственной службы, прошедшей в гостинице «Мариотт».

«Казахстан и Египет по отдельности делают очень много в плане регионального развития. А теперь мы можем добиться еще большего в плане развития по направлению «Юг-Юг». Совместная работа Хаба и Академии позволит развивать общество и сделать мир лучше в плане достижения Целей тысячелетия», - сказал Аль Ессауи.

По его словам, Астанинский хаб и Академия по развитию Юг-Юг Египта могут обмениваться опытом и лучшими практиками.

Со стороны Казахстана меморандум подписал председатель Управляющего комитета Астанинского регионального хаба в сфере госуправления Алихан Байменов.

Термин «сотрудничество Юг-Юг» используется для обозначения сотрудничества между развивающимися странами.

С целью решения глобальных проблем человечества ООН приняла программу под названием «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ). «Цели Развития Тысячелетия» ООН представляют собой программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни. Программа была принята в 2000 году 147 главами государств и представителями 189 стран на Саммите Тысячелетия.