Казахстан и Беларусь расширят торгово-экономическое сотрудничество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании казахстанско-белорусского бизнес-форума, сообщает primeminister.kz.

В рамках форума рассмотрены вопросы улучшения инвестиционного климата. В ходе выступления Бакытжан Сагинтаев рассказал о работе Правительства РК по снижению административных барьеров для ведения бизнеса, работе специальных экономических и индустриальных зон и созданных компаний Кazakh Invest и Kazakh Export, а также ряде государственных программ, направленных на развитие бизнеса.

В ходе форума также были озвучены основные направления для расширения торгово-экономического сотрудничества, среди которых увеличение торговли, инвестиционное сотрудничество и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

В целях улучшения бизнес-климата с 2018 года в Астане начнет функционировать Международный финансовый центр «Астана». Вместе с тем на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 будет открыт Международный технопарк IT-стартапов.

В ходе мероприятия также выступили Премьер-Министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

На площадке форума Бакытжан Сагинтаев и Андрей Кобяков совместно посетили выставку «Made in Belarus», где была представлена продукция белорусских производителей в отрасли машиностроения, нефтехимии, транспорта, сельского хозяйства, легкой промышленности, медицины и фармацевтики, IТ, а также продукты питания, строительные материалы.