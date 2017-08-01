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Казахстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в космической сфере

Казахстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в космической сфере
13 Августа 2017 13:35 631

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам встречи Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева и главы правительства Беларуси Андрея Кобякова подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков подписали Соглашение между Правительством РК и Правительством РБ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Казахстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в космической сфере


Казахстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в космической сфере 

Председатель правления внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович подписали Соглашение о сотрудничестве между палатами.
Казахстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в космической сфере


Казахстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в космической сфере


Казахстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в космической сфере

Ключевые слова: Премьер-министр РК, Правительство РК, Беларусь,
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