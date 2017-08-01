Казахстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в космической сфере 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам встречи Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева и главы правительства Беларуси Андрея Кобякова подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков подписали Соглашение между Правительством РК и Правительством РБ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.













Председатель правления внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович подписали Соглашение о сотрудничестве между палатами.















