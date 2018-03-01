Казахстан готовится к участию в саммите ШОС в китайском Циндао

ПЕКИН - ЦИНДАО. КАЗИНФОРМ - 1-3 марта в рамках подготовки к предстоящему в июне этого года участию Главы государства в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Посол РК в КНР Шахрат Нурышев совершил рабочий визит в город Циндао провинции Шаньдун, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Дипломат обсудил с вице-мэром города Циндао Лю Цзяньцзюнем протокольно-организационные аспекты подготовки к саммиту ШОС, а также вопросы продвижения торгово-экономического, межрегионального и транспортно-логистического сотрудничества, увеличения товарооборота и сопряжения Новой экономической политики «Нурлы жол» с инициативой «Экономический пояс Шелкового пути».

Стороны обменялись мнениями об активизации взаимодействия в нефтехимической промышленности, машиностроении, электроэнергетике, строительстве инфраструктуры, транспортной логистики, туризма, производства товаров народного потребления.





Достигнута договоренность об установлении побратимских отношений между городом Циндао и одним из казахстанских городов. Ш. Нурышев выразил благодарность за активное участие ведущих предприятий города в прошедшей в прошлом году в Астане Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Дипломат также встретился с руководством компаний «Hisence», «Haier», «Ballon Group», бондовой зоны морского порта Циндао и Центра инновационного сотрудничества «Один пояс, один путь».





С вице-президентом корпорации «Haier» Сунь Шубао казахстанский дипломат обсудил перспективы создания на территории Казахстана производственной базы по сборке бытовой техники.





Во время посещения компании «Hisence» и встречи с вице-президентом корпорации Цзя Шаоцянь состоялся обмен мнениями по вопросам реализации программы «Цифровой Казахстан» и Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Обсуждены перспективы сотрудничества в области внедрения технологий «Smart city» в Казахстане.

Ш. Нурышев осмотрел бондовую зону морского порта Циндао и складские объекты корпорации «Ballon Group», где ознакомился с экспозицией продукции, импортируемой из-за рубежа, в том числе из Казахстана. Состоялся обстоятельный обмен мнениями об увеличении экспорта и дальнейшей переработке казахстанской сельскохозяйственной и мясной продукции на рынок Китая с использованием потенциала зоны и системы электронной коммерции.





Вопросы продвижения экспорта казахстанской продукции на рынок провинции Шаньдун были обсуждены и в ходе посещения Центра инновационного сотрудничества «Один пояс, один путь» в районе Лицан города Циндао. В переговорах с генеральным менеджером Центра Чжан Лу также принял участие секретарь парткома района Лицан города Циндао Ван Сицзин, который поделился видением перспектив развития казахстанско-китайского торгово-экономического сотрудничества на базе этой структуры. Достигнута предварительная договоренность об экспозиции различных видов казахстанской продукции в Центре сотрудничества в целях поиска потенциальных импортеров.

Напомним, расположенный на берегу Желтого моря город Циндао является одним из четырех самых крупных внешнеторговых портов Китая, в котором расположены зона технико-экономического развития, «открытая» приморская экономическая зона, бондовая зона, предприятия химической промышленности, промышленный парк высоких технологий.