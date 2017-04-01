Казахстан готов внести значимый вклад в обеспечение прочного мира - Жумаканов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов внести значимый вклад в обеспечение прочного мира. Об этом сообщил помощник Президента РК- секретарь Совета безопасности РК Владимир Жумаканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан готов внести значимый вклад в обеспечение прочного мира, стабильности и безопасности, усиление потенциала ШОС. Мы будем и далее содействовать всестороннему развитию сотрудничества и дальнейшему совершенствованию взаимодействия государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», - сказал Жумаканов на брифинге по итогам 12-й встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, прошедшей в гостинице «Риксос».

Говоря об итогах встречи, секретарь Совбеза РК отметил, что она проходила в контексте подготовки к Астанинскому саммиту ШОС 8-9 июня нынешнего года. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе, о совершенствовании механизмов взаимодействия государств-членов ШОС. Обсужден ряд вопросов дальнейшего развития сотрудничества в сфере противодействия современным вызовам и угрозам. В ходе встречи отмечено, что на фоне существующих кризисных явлений и возникновения новых вызовов и угроз перед ШОС стоит задача по поддержанию мира и устойчивого развития в регионе. Заслушана информация генерального секретаря ШОС и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры о деятельности Организации в сфере безопасности.

Жумаканов также сообщил, что участниками встречи положительно оценена роль РАС ШОС в обеспечении координации деятельности компетентных органов государств-членов. Участники договорились о наращивании взаимодействия по противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, нелегальной миграции, незаконному обороту оружия и наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. По итогам встречи подписан Протокол, в котором зафиксированы общие подходы в отношении актуальных международных и региональных проблем, а также поставлены цели на перспективу. В контексте подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС отмечена важность скорейшего согласования заявления ШОС о совместном противодействии международному терроризму, Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2017-2022 годы.