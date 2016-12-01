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Казахстан готов увеличить экспорт агропродукции в Иран

Казахстан готов увеличить экспорт агропродукции в Иран
22 Декабря 14:12 388

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов экспортировать в Иран не только зерно, но и другую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сегодня заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хасана Рухани в Акорде.    

«На сегодняшний день иранские компании реализуют сельхозпроекты общей стоимостью в 480 млн долларов. Мы не только готовы экспортировать зерно, но и другую  агропродукцию, такую как подсолнечное масло, рапс, рис», - сказал Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана также отметил, что в этих целях можно взаимовыгодно использовать транспортно-логистический потенциал двух стран.

«Совместное использование и развитие огромного потенциала двух стан в транзитно-логистической отрасли. Как Вам известно, железная дорога «Казахстан-Туркменистан-Иран» стала эффективной транспортно-коммуникационной системой в регионе. То есть не только для Казахстана и Ирана, а также она предоставляет и другим государствам возможность выхода в страны Персидского залива и выстраивать с ними экономические отношения. Начата работа  по совместному строительству логистических центров зерновых и контейнерных терминалов», - отметил Нурсултан Назарбаев.

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика, Внешняя политика Казахстана, КАЗМЕДИА, Иран,
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