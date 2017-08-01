Казахстан готов отказаться от импорта ряда сельхозтоваров в пользу Азербайджана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан заинтересован в увеличении импорта 23 наименований товаров из Азербайджана, сообщает Trend.az.

Это следует из материалов, переданных министерством национальной экономики Казахстана Азербайджанскому фонду поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

«Речь идет в основном о различной сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеле, помидорах, огурцах, орехах, яблоках, грушах, айве, абрикосах, вишне, черешне и других»,- говорится в сообщении.

В список также попали шоколад, сахар, табачное сырье, вина, подсолнечное масло, чай, животные и растительные жиры, ациклический спирт. Казахстан в том числе заинтересован в импорте различных строительных материалов из Азербайджана - цемента, металлоконструкций из черных металлов, труб, упаковочных пакетов.

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, Азербайджан в состоянии почти полностью заменить импортируемые из других стран в РК картофель, помидоры, огурцы и корнишоны, животные и растительные жиры и пищевые масла.

Например, по данным министерства, Казахстан ежегодно импортирует картофель в среднем на 10,6 миллиона долларов, в то время как объемы импорта картофеля из Азербайджана в состоянии достигнуть 8,3 миллиона долларов.

«Казахстан завозит помидоры на 56,6 миллиона долларов. Азербайджан может обеспечить потребности страны в этом продукте на 87,5 процента. По огурцам и корнишонам эти показатели составят 10,4 миллиона долларов и 78,8 процента соответственно, а по животным и растительным жирам и пищевым маслам - 15,9 миллиона долларов и 76,1 процента соответственно»,- указывается в сообщении.

В настоящее время, по тем же данным министерства, объемы поставок из Азербайджана в Казахстан по каждому из этих товаров составляют около 100 тысяч долларов.