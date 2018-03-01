Казахстан достиг рекорда по ремонту автодорог - Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов проинформировал Премьер-Министра РК о ходе реализации государственной программы «Нурлы жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году, с учетом уточнения бюджета, на реализацию госпрограммы «Нурлы жол» было выделено 472,8 млрд тенге, из которых освоено 470,8 млрд тенге или 99,5% от годового плана финансирования», - отметил министр, выступая сегодня на заседании Правительства.

Во-первых, в 2017 году реконструкцией было охвачено 4,4 тыс км автодорог. По словам министра, это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, где в среднем реконструкцией было охвачено не более 2 тыс км. Тимур Сулейменов отметил, что это позволило реконструировать 600 км автодорог на 22 автодорожных проектах, что составляет 100% от плана.

Во-вторых, для увеличения транзитного потенциала страны запущен железнодорожный паромный терминал порта Курык. Плановый показатель по перевалке груза на этом проекте был перевыполнен на 50% и составил 1,5 млн тонн.



«Кроме того, в декабре 2017 года в порту Курык осуществлен тестовый запуск автомобильного паромного терминала. Полное завершение автомобильного паромного терминала намечено на 2018 год. Его проектная мощность составит 2 млн тонн грузов в год. Проектная мощность порта Курык в целом составит 6 млн тонн груза в год», - проинформировал Тимур Сулейменов.

В-третьих, в 2017 году модернизировано и построено 765 км инженерных сетей, при плане 700 км. «Хотелось бы отметить, что финансирование модернизации ЖКХ в рамках госпрограммы «Нурлы жол» обеспечило снижение износа инженерных сетей в стране с 67% до 60%. В текущем году запланировано построить и реконструировать порядка 800 км инженерных сетей, это позволит снизить данный показатель еще на 3%», - добавил он.

Между тем, еще одной задачей является ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения. Министр сообщил, что по итогам 2017 года из запланированных 76 школ введены в эксплуатацию 73 школы. «По информации Министерства образования и науки РК, оставшиеся объекты образования будут введены в эксплуатацию до конца первого квартала текущего года. В целом за годы реализации госпрограммы было введено в эксплуатацию 108 школ», - пояснил он.





В-пятых, в прошлом году необходимой инфраструктурой было обеспечено 20 проектов малого и среднего бизнеса, в том числе две индустриальные зоны в Костанайской и Алматинской областях. Тимур Сулейменов заявил, что по итогам 2017 года на 1 тенге бюджетных средств, привлечено 28 тенге инвестиций частного сектора.

«Общий объем инвестиций составил 410 млрд тенге. Поддержанные проекты представлены пищевой промышленности, сельском хозяйстве, легкой промышленности, производстве строительных материалов и фармацевтических продуктов и тому подобных», - отметил он.

Также по его словам, в 2017 году в рамках рамочных соглашений о партнерстве с международными финансовыми организациями выделены средства софинансирования по 15 проектам. Они направлены на модернизацию муниципальных систем тепло- и водоснабжения, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование продуктивных инноваций, развитие трудовых навыков и создание рабочих мест, усовершенствование ирригационных и дренажных систем.

«Реализация госпрограммы в 2017 году позволила создать 98,3 тыс рабочих мест при плане 75 тыс. Мы оцениваем вклад госпрограммы в прирост ВВП на уровне 0,75 процентных пункта», - заключил министр.