Казахстан дорожит добрыми отношениями с Россией - Дарига Назарбаева

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Развитие двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной и региональной безопасности, а также взаимодействие и координацию работы в международных парламентских организациях обсудили в Москве на совместном заседании члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК и Комитетов Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, по обороне и безопасности.

«Казахстан придает очень большое значение сотрудничеству между нашими странами. В этом году исполнилось 26 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. На сегодня можно с уверенностью сказать, что отношения между нашими странами приобрели характер устойчивого стратегического партнерства. Казахстан и Россия являются активными участниками и надежными союзниками в решении масштабных задач по укреплению международного мира, обеспечению безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Наверное, не будет преувеличением, сказать, что именно наши страны во многом обеспечивают мир и стабильность в этом регионе», - сказала на заседании председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева.

Она отметила, что на сегодняшний день между странами создана солидная договорно-правовая база двусторонних отношений, содержащая около 200 договоров и соглашений.

«Важный импульс всему комплексу казахстанско-российских отношений придают регулярные встречи и переговоры глав государств», - подчеркнула глава казахстанской делегации.

Неотъемлемым компонентом казахстанско-российского политического сотрудничества, со слов Д.Назарбаевой, являются межпарламентские связи, осуществляемые в рамках МПА СНГ, ПА ОДКБ, Межпарламентского союза и на двусторонней основе. За последние 10 лет Парламентом ратифицировано около 50 договоров между РК и РФ, которые оказали свое положительное влияние на активизацию экономической интеграции между Казахстаном и Россией.

«Действенным инструментом взаимодействия остается Комиссия по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации Федерального Собрания РФ, функционирующая в рамках Соглашения о сотрудничестве между верхними палатами высших законодательных органов двух стран. Более 10 лет работает данная Комиссия и за этот период депутаты проделали огромную работу по рассмотрению и обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества, вырабатывая конкретные предложения по сближению национальных законодательств, а также поиску оптимальных путей углубления межпарламентского диалога и казахстанско-российского партнерства в целом», - сказала Д.Назарабаева.









«Полагаю, что такой формат работы полностью оправдал себя и всецело способствует повышению роли депутатского корпуса в укреплении стратегического партнерства между нашими странами», - добавила она.



Глава казахстанской делегации напомнила, что Казахстан и Россия также активно взаимодействуют в многостороннем формате: в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС и других международных организаций. Д.Назарбаева выразила благодарность Российской стороне за оказанную поддержку при избрании Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН.



«Казахстан намерен использовать свое членство в данной организации в целях укрепления стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе, а также уделить особое внимание урегулированию ситуации в Афганистане. Казахстан будет продвигать на площадке Совета международные инициативы Главы государства в сфере ядерного нераспространения, борьбы с терроризмом и экстремизмом, изложенные в Манифесте «Мир. 21 век» и, которые являются составной частью повестки дня Казахстана в Совете безопасности ООН», - сказала Д.Назарбаева.

«Казахстан дорожит добрыми отношениями с Россией, укрепляющимися множеством экономических, культурных и гуманитарных связей. Доверительные отношения между нашими странами гарантируют нам и в дальнейшем хорошую энергичную динамику сотрудничества. Только вместе наши страны способны войти в число лидеров глобального роста», - резюмировала Д.Назарбаева.

В свою очередь заместитель председателя СФ РФ Ильяс Умаханов отметил, что визит казахстанской делегации является проявлением последовательного стратегического партнерства и исторически обусловленных братских и дружественных отношений, связывающих народы двух стран. Российский парламентарий подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном представляют успешный и очень перспективный стандарт межгосударственных отношений.



«Это касается и межпарламентского взаимодействия. И сегодняшнее заседание наших двух комитетов и Комитета Парламента РК - это новая форма, новый опыт и практика», - отметил он, выразив уверенность в востребованность и эффективности этой практики и опыта.



«Хочу пожелать нашему братскому народу Казахстана благополучия, процветания и хочу подтвердить нашу готовность двигаться как можно быстрее в решении тех задач, которые поставили наши руководители», - резюмировал И.Умаханов.