«Казахский воин» прошёл взвешивание перед боем в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В китайском городе Цзинань состоялась церемония взвешивания в преддверии вечера бокса, главным событием которого станет бой «Казахского воина» Ельхата Нигметоллы (9-0-1, 1КО). Об этом передает Sports.kz.

В поединке за титул чемпиона Азии по версии WBO в легчайшем весе (до 118 фунтов - 53,5 кг) Ельхат столкнется с Кайонсаком Потангом (25-16, 9КО) из Таиланда. Оба боксера успешно уложились в лимит категории.



Добавим, что Ельхат Нигметолла по прозвищу «Казахский воин» является земляком известного отечественного боксера Каната Ислама (24-0, 19КО). Оба спортсмена родились в Иле-Казахском автономном округе Синьцзянской провинции.