«Казахский воин» из Китая нокаутировал соперника и завоевал титул WBA Asian 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В китайском городе Цзинань прошёл вечер профи-бокса, главным событием которого стал титульный бой «Казахского воина» Ельхата Нигметоллы (до боя: 9-0-1, 1КО), сообщает «Профи Бокс Казахстана».

В поединке за пояс чемпиона Азии по версии WBO в легчайшем весе (до 118 фунтов - 53,5 кг) Ельхат во втором раунде нокаутировал Кайонсака Потанга (до боя: 25-16, 9КО) из Таиланда.





Ельхат Нигметолла по прозвищу «Казахский воин» является земляком известного отечественного боксера Каната «Казах» Ислама. Оба спортсмена родились в Алтае, в Иле-Казахском автономном округе Синьцзянской провинции.



