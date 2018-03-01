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«Казахский Месси» вызван в сборную Казахстана

6 Марта 2018 22:45 162
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«Казахский Месси» вызван в сборную Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодой форвард Еркебулан Сейдахмет впервые призван под знамена Национальной сборной Казахстана, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт «Уфы». 

Команда во главе с новым тренером, болгарским специалистом Станимиром Стоиловым, проведет два товарищеских матча. 23 марта национальная дружина сыграет с Венгрией, а 26 марта - с Болгарией.

Напомним, «казахский Месси» Сейдахмет подписал долгосрочный контракт с «Уфой». В матче 21-го тура российской премьер-лиги против «Динамо» юный талант остался на скамейке запасных. На предсезонных сборах уфимского клуба Еркебулан забил свой первый гол за коллектив Сергея Семака.

Фото: Sports.kz

 

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Ключевые слова: Спорт,
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