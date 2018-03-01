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«Казахский Месси» остался в запасе в победном для своего клуба матче

18 Марта 2018 06:10 974
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«Казахский Месси» остался в запасе в победном для своего клуба матче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юный казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет не принял участия в матче с «Краснодаром», передает СИА «SPORTINFORM».

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Рулевой «Уфы» Сергей Семак не выпустил Еркоша на поле, несмотря на то, что на его удачный выход на замену в прошлом туре. Команда Сейдахмета преподнесла сюрприз, обыграв на выезде одного из лидеров благодаря точному удару хорвата Ивана Пауревича. При этом, «Уфа» большую часть игрового времени провела в обороне, и Семак решил, что в таких условиях другие исполнители будут более полезны на поле.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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