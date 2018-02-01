«Казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет будет играть под десятым номером
27 Февраля 2018 15:00 571
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юный казахстанский нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет в чемпионате России будет играть под десятым номером, сообщает СИА SPORTINFORM.
Новости по темеНаставник «Спортинга» похвалил чемпиона Казахстана «Астана» сыграла вничью с португальским «Спортингом»
18-летний Еркебулан Сейдахмет получит в «Уфе» почетный номер. На сайте РФПЛ он уже внесен в заявку клуба под номером 10, хотя в «Уфе» пока не афиширует эту информацию. По информации российских СМИ, вместо фамилии на спине у казахстанца будет написано его имя в уменьшительно-ласкательной форме - Еркош. В ближайшее время в Уфе такие майки должны появиться в продаже.
Напомним, что второй круг чемпионата России возобновится 3-го марта, а «Уфа» свой матч проведет 4-го марта в домашних стенах против московского «Динамо».
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Игроки в тогызкумалак из 10 стран мира приедут в Кызылорду
- Назначен новый председатель Комитета по делам спорта и физкультуры МКС РК
- На Паралимпийских играх в Пхенчхане выступят шесть атлетов из Казахстана
- Умер известный казахстанский спортивный комментатор
- Айза Имамбек об Олимпиаде-2018: Груз с плеч упал
- Головкин признал неполную готовность к первому бою с Альваресом
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн