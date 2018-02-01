«Казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет будет играть под десятым номером

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юный казахстанский нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет в чемпионате России будет играть под десятым номером, сообщает СИА SPORTINFORM.

18-летний Еркебулан Сейдахмет получит в «Уфе» почетный номер. На сайте РФПЛ он уже внесен в заявку клуба под номером 10, хотя в «Уфе» пока не афиширует эту информацию. По информации российских СМИ, вместо фамилии на спине у казахстанца будет написано его имя в уменьшительно-ласкательной форме - Еркош. В ближайшее время в Уфе такие майки должны появиться в продаже.

Напомним, что второй круг чемпионата России возобновится 3-го марта, а «Уфа» свой матч проведет 4-го марта в домашних стенах против московского «Динамо».