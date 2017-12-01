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Казахский драматический театр представил свое произведение в Японии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахский государственный драматический театр имени Ауэзова представил свое произведение в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.
Спектакль «Ахико из Актаса» стал первой в истории драматического искусства Казахстана постановкой, показанной в стране Восходящего солнца. Гастроли в Токио проходят при поддержке министерства культуры и спорта и посольства Казахстана в Японии.
Спектакль «Ахико из Актаса» - это история о японце, который после второй мировой войны будучи подростком оказывается в Карлаге. На протяжении 10 лет он вместе с другими заключенными отбывает несправедливое наказание и подвергается суровым пыткам. В Карлаг было перевезено более 15 тысяч японцев. Кто-то умер, кто-то вернулся на родину. Единственный японец, по сей день проживающий в Казахстане - Ахико Тецуро. До сих пор японцы не понимают: почему их соотечественник так и не вернулся на родную землю. Историческая драма ответила на этот вопрос.
«Меня переполняют чувства, я очень сочувствую Ахико. И актеры, и в целом сама постановка очень хорошо рассказывают о его судьбе», - говорит Председатель Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Такео Кавамура.
Постановка каздрамтеатра имени Ауэзова не оставила зрителей равнодушными, и японцы, обычно крайне сдержанные на эмоции, дали волю чувствам. Высокую оценку театральному искусству Казахстана дали и профессиональные критики.
«За свою жизнь я посмотрел порядка 6000 самых различных постановок и очень был впечатлен тем, что показал нам казахский театр. Я увидел высокое актерское мастерство, профессионализм драматургов, и даже связь между казахской и японской культурой. Я готов приложить все усилия для взаимного сотрудничества в сфере театрального искусства», - говорит театральный критик Йошихиро Накамура.
После просмотра спектакля у профессиональных деятелей Японии возрос интерес к театральному искусству и в целом к культуре Казахстана. Состоялись встречи с японским фондом развития культуры, руководителями традиционных японских театров. Впереди - совместные проекты и профессиональный обмен. А уже через 3 дня в Акасака Кумин состоится концерт «Улы дала елi», выставка и второй показ спектакля.
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