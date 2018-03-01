«Казахфильм» объявил кастинг актеров для фильма об Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова в партнерстве с российской компанией «Студия кино» приступила к съемкам сериала «Любовь. Надежда. Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт киностудии.

Четырехсерийная картина, приуроченная к юбилею столицы, будет показана в эфире «Первого канала». Режиссерами сериала выступили Иван Глубоков (Россия) и Олжас Ермекбаев (Казахстан). Фильм будет снят в жанре мелодрамы, с элементами мистики и фантастики.

«Действие сериала происходит в Целинограде 60-х годов и современной Астане, которую мы показываем как город воплощенной мечты. Астана служит не просто идеальной декорацией, но является одним из главных героев сериала, наравне с ее жителями. Кстати, стать одним из героев фильма сможет каждый - мы объявляем кастинг на второстепенные и эпизодические роли, - сказал режиссер сериала Олжас Ермекбаев.

Режиссер отметил, что на кастинг приглашаются все желающие мужчины, женщины и дети в возрасте от 5 до 70 лет, любой национальности.

Премьера сериала «Любовь. Надежда. Астана» намечена на 6 июля 2018 года, в день столицы.

Напомним, договоренность о съемках совместного кинопроекта была достигнута 19 декабря в Москве в ходе переговоров между Министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы и генеральным директором АО «Первый канал» Константином Эрнстом, где было подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития индустрии кино и телевидения.