Казах со странным голосом заставил смеяться известных стендап-комиков 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участник шоу «Открытый микрофон» из Казахстана по имени Кайрат смог покорить известных российских стендап-комиков своим выступлением.

Молодой человек обладает необычным тембром голоса, который не может не вызывать улыбку.

«Когда мне исполнилось три года, я первый раз услышал свой голос. А когда я услышал свой голос, я три месяца молчал. Потом меня повели к логопеду, логопед спросил: «Почему молчишь, давай поговорим». Я начал рассказывать, логопед сказал: «Заткнись! Ты правильно делаешь - разговаривать - это не твое. Найди себе другое хобби».

Но наставники конкурса запомнят его не только за эту фишку, но и за веселые шутки о Казахстане и стереотипах, которые обычно представляют себе о казахах, о сложностях знакомства с девушками.

Отметим, новое юмористическое шоу «Открытый микрофон» стартовало на телеканале ТНТ, в нем четыре наставника - Роман Белый, Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко и Тимур Каргинов.



Кайрат смог пройти отборочный этап, его в свою команду взял Тимур Каргинов.





Как заявляют продюсеры шоу, «Открытый микрофон» - это не очередной развлекательный проект, это социальный лифт для комиков, работающих в самом сложном и откровенном юмористическом жанре. Участники проекта - никому неизвестные стендап-комики, которые будут бороться за возможность попасть в основной состав одного из самых популярных комедийных шоу в России - Stand Up на ТНТ.

Отметим, что в этой шоу ярко представлен казахстанец Нурлан Сабуров, который уже не первый год выступает в этом оригинальном жанре.

27 января стартовал отбор в команды. Начинающие комики выступят перед жюри со своим стендапом. Участник проходит в команду, если его выбрал хотя бы один из наставников. К концу этапа будет сформировано 4 команды по 8 человек, которые и начнут борьбу за главный приз проекта.

Далее запланированы дуэли, от каждой команды на сцену поднимутся по 2 участника от каждой команды. По итогам выступления наставник должен будет оставить в проекте только одного из них. Прошедшие далее будут выступать на концертах, если у них получится покорить зрителя, то пройдут и в следующие этапы - полуфинал и финал.