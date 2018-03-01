«Кайрат» выиграл турнир по футзалу «Кубок Еременко»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» обыграл российский СК КПРФ в третьем туре традиционного турнира по футзалу «Кубок Еременко», который проходил в Щелково (Московская область, РФ), передает СИА «SPORTINFORM».

«Кайрату» пошло на пользу возвращение в «рамку» основного кипера Игиты, который помимо сэйвов отличился и голом. Забив в ворота «коммунистов» семь мячей, и, пропустив три, действующий обладатель Кубка Еременко нанес КПРФ первое поражение на турнире.

КПРФ, «Кайрат» и «Норильский Никель» завершили групповой этап с 6 очками, латвийский «Никарс» не набрал ни одного балла.

Победитель турнира определялся по лучшей разницей мячей, и здесь лучшие показатели у команды Какау, которая выиграла Кубок Еременко в четвертый раз в истории.