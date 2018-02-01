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«Кайрат» проиграл в первом матче Кубка Еременко

28 Февраля 2018 01:10 764
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«Кайрат» проиграл в первом матче Кубка Еременко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» в Щелково (Московская область, РФ) уступил в первом матче традиционного международного турнира по футзалу «Кубок Еременко» российскому «Норильскому Никелю», сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Счет открыли норильчане, на что кайратовцы еще до перерыва ответили двумя эффектными ударами в исполнении Дугласа и Тайеби.

Во второй двадцатипятиминутке россияне сумели забить три гола кряду и пропустили затем один. Тем самым, «Норникель» одержал волевую победу - 4:3.

В первом матче турнира другой российский клуб СК КПРФ со счетом 11:3 разгромил латвийский «Никарс».

Завтра, 28-го февраля «Кайрат» сыграет с «Никарсом», начало встречи - в 20:00 по времени Астаны.

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Ключевые слова: Спорт,
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