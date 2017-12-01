Кайрат Нуртас спел вместе с солдатами Нацгвардии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК-КАЗИНФОРМ - Солдаты Национальной приняли участи в творческом конкурсе, посвященном Дню Независимости Казахстана. За звание лучших самодеятельных артистов боролись воинские подразделения регионального командования «Шыгыс», сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе командования.

Прошедший смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности среди воинских частей продемонстрировал прекрасные творческие возможности молодых парней, взявших в руки микрофон и музыкальные инструменты. А за победу по четырем номинациям - сольное исполнение, дуэты, квартеты, коллективные танцевальные номера, а также народный фольклор лучших самодеятельных военных артистов поощрили правами.





Лучшим коллективам воинских частей Семей, Павлодара и Курчатова, а также воинских частей, дислоцируемых в Усть-Каменогорске, после смотра была предоставлена возможность выступить на гала-концерте, прошедшем на базе воинской части 5518.

В гала-концерте принял участие звезда эстрады, кавалер ордена «Кұрмет», обладатель премии «Дарын» Кайрат Нуртас.

Победитель в номинации «Лучшее сольное выступление» ефрейтор Амантай Куанышулы признается: «Меня переполняли чувства - посчастливилось исполнять песню на одной сцене со звездой такого уровня!».

Командующий региональным командованием «Шығыс» генерал-майор Талапкер Амриев поблагодарил Кайрата Нуртаса за оказанное внимание военнослужащим регионального командования «Шығыс», вручив ему благодарственное письмо и нагрудный знак «Ұлттық Ұлан қызметінің үздігі» 1 степени.

По итогам смотра-конкурса лучшими самодеятельными артистами стали военнослужащие воинских частей 6679, 6699 и 5518.