Кайрат Нуртас и Айкын презентуют совместный дуэт на Наурыз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Совместный дуэт Кайрата Нуртаса и Айкына будет презентован на премьере фильма «Той любой ценой». Семейную комедию покажут во время празднования Наурыза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Артисты поздравили казахстанцев с наступающими праздниками и пригласили их на премьеру комедийного фильма «Той любой ценой», в котором сами приняли участие. Специально для фильма Кайрат Нуртас и Айкын Толепберген записали песню «Әз-Наурыз», которая выпущена как саунтрэк к фильму.

«Уважаемые казахстанцы! Поздравляю вас с наступающим праздником Наурыз. В праздничные дни состоится выход семейного фильма «Той любой ценой», а также премьера нашей новой песни с Айкыном», - обратился в своем видеосообщении Кайрат Нуртас.

Лента выходит в прокат 21 марта в рамках празднования Наурыз мейрамы при поддержке акимата города Алматы.

Картина режиссеров Канагата Мустафина и Айдына Сахаман рассказывает о молодом человеке по имени Максат, который работает на местном телеканале. В преддверии «Ұзату той» его родной сестры, он теряет деньги, собранные для оплаты ресторана. Герой готов на многое, лишь бы семейный праздник состоялся.





«Той любой ценой» - кинолента о семейных ценностях, о традициях и, конечно же, о любви. Фильм получился весенний, легкий и добрый. Наша комедия предназначена для семейного просмотра, юмор в ней добрый», - рассказал режиссер картины Канагат Мустафин.

Для съемок в картине были приглашены лучшие актеры Казахстана. В фильме сыграли Жан Байжанбаев, Фархат Абдраимов, Гани Кульжанов, Данагуль Темирсултанова, Азат Сейтметов, Ерболат Тогузаков, Асель Акбарова, Акбота-Нур Сейтмагамбет, Олжас Альжанов, Динара Бактыбаева, Амина Малгаждар, Максим Акбаров, Дидар Каден, Кайрат Нуртас, Айкын Толепберген, Салтанат Бакаева. В главных ролях снялись Шарип Серик и Айым Сейтметова.

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