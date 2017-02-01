Кайрат Мами: Судебная система - важное звено успешной реализации Послания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Верховного суда Кайрат Мами провел рабочее совещание по реализации задач, стоящих перед судейским корпусом в свете исполнения Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», сообщает пресс-служба ВС РК.

В мероприятии приняли участие председатели судебных коллегий и судьи Верховного суда, а также руководство Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и Академии правосудия.

Кайрат Мами отметил значимость Послания и подчеркнул, что Президент страны поставил задачу создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны.

«Судебная система, обеспечивая верховенство права и равенство всех перед законом, является важным звеном успешной реализации Послания. Мы должны четко определиться, как будем это осуществлять, какие задачи решать, в какие сроки» - подчеркнул председатель Верховного суда.

Особо было отмечено, что суды должны принять активное участие не только по специфическим для судебной системы направлениям, но и в рамках своей компетенции по всем другим важным для нашей страны приоритетам Послания. Это вопросы по защите частной собственности, привлечению иностранных инвестиций, поддержке массового предпринимательства, улучшению налогово-бюджетной политики, рациональному использованию бюджета и другим. По всем вышеуказанным вопросам должна быть проанализирована судебная практика, проревизировано законодательство и подготовлены комплексные предложения в соответствующие органы.

В ходе совещания Мами обратил внимание на ряд первостепенных задач.

Среди них, работа по проведению реформ, направленных на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом.

Коллегиям Верховного суда было поручено проанализировать судебную практику по категориям уголовных правонарушений, посягающих на частную собственность и исследовать основные причины совершения этих правонарушений.

Особое внимание необходимо уделить имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР. В этой связи было поручено усилить работу по проекту Административного процессуального кодекса (АПК), разработанного Верховным судом. В частности, поручено провести презентацию АПК перед экспертами ОЭСР, визит которых запланирован в Казахстан в ближайшее время.

Также Мами обратил внимание на необходимость усиления работы по повышению привлекательности республики для иностранных инвесторов. Здесь надо обеспечить формирование единообразной судебной практики по инвестиционным спорам и продолжить работу по совершенствованию соответствующего законодательства.

Для улучшения и расширения бизнес-среды поручено в текущем году принять новое нормативное постановление Верховного суда «О судебной практике применения налогового законодательства».

В части «перезагрузки» финансового сектора Мами поручил продолжить работу по принятию поправок, инициированных Верховным судом в рамках законопроекта по вопросам коллекторской деятельности, который в настоящее время находится на рассмотрении в Парламенте. В частности, речь идет об установлении к требованиям банков специальных сроков исковой давности.

Для улучшения налогово-бюджетной политики было поручено проработать инструменты по внесудебному порядку разрешения споров о взыскании налоговой задолженности по имущественным и транспортным налогам. В частности, предлагается проработать практику вынесения по ним налоговыми органами налогового приказа, который бы направлялся на исполнение напрямую судебному исполнителю. Следует также подготовить предложения Верховного суда в проекты законов «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и таможенном деле» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного дела».

В свете задач по повышению качества системы высшего образования председатель Верховного суда обратил большое внимание на развитие Академии правосудия. Он подчеркнул, что Академия должна внедрять новые методики обучения и не просто передавать магистрантам и действующим судьям определенные знания, а развивать в них способности оперировать информацией, прививать им необходимые профессиональные навыки. Академии поручено в ближайшее время закончить работу над проектом Концепции своего развития.

Особое внимание Мами обратил на вопросы гуманизации административного и уголовного законодательства. В этой связи было поручено проработать вопрос расширения института назначения наказания в виде штрафа с учетом изучения вопросов об их возможном снижении по некоторым категориям дел и установления разумных сроков их погашения. «Этот вопрос стоит в плане Совета правовой политики на 2017 год. Надо серьезно проанализировать судебную практику и внести соответствующие предложения» - отметил рредседатель Верховного суда.

Говоря о декриминализации экономических составов преступления с невысокой степенью общественной опасности, Мами отметил, что «данная тема регулярно поднимается Главой государства на всевозможных площадках, и это говорит о том, что она его особенно беспокоит». В этой связи было поручено проанализировать практику назначения наказаний за налоговые правонарушения и внести предложения по их декриминализации и исключении уголовной ответственности в случае добровольной уплаты налогов и штрафов. Также надо определить позицию Верховного Суда по преступлениям связанным с лжепредпринимательством.

По всем поручениям были озвучены подходы для реализации, определены конкретные исполнители и сроки.

«Работа по исполнению всех поставленных поручений должна быть выстроена в самое ближайшее время и находиться на вашем приоритетном контроле» - подчеркнул К.Мами