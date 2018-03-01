Кайрат Канафин пронесет флаг Казахстана на открытии Паралимпиады-2018

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выбран знаменосец паралимпийской сборной Казахстана на Играх-2018 в Пхенчхане передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Национального паралимпийского комитета, флаг нашей страны на церемонии открытия зимней Паралимпиады-2018, которая пройдет 9 марта на Олимпийском стадионе Пхенчхана (Южная Корея),понесет Кайрат Канафин, выступающий в лыжных гонках.

Участник Паралимпиады в Сочи-2014 42-летний Кайрат Канафин из Петропавловска работал механизатором, в 1997 году получил производственную травму и стал инвалидом 1 группы по зрению. По этой причине атлет выступает на соревнованиях в сопровождении гида-спортсмена Антона Ждановича. Тренироваться Кайрат начал в 2001 году под руководством Якушева, с 2013 тренируется под руководством Ивана и Марии Дробязко.

«Уверены, что он блестяще справится с этой важной миссией. Атлеты паралимпийской сборной сейчас находятся на лыжно-биатлонном стадионе «Алатау» под Талгаром, где проводят заключительный этап подготовки к Паралимпиаде. 5 марта в 00:50 вся сборная - 6 спортсменов, 1 гид-спортсмен и главный тренер вылетает из Алматы на соревнования в Пхенчхан. Ребята усердно готовились к главным играм четырехлетия, нарастив хороший соревновательный и спортивный опыт в этапах кубков мира. На Играх в Пхенчхане мы желаем им отличных результатов, силы духа и открытия второго дыхания. И пусть победит сильнейший», - добавили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета.

Казахстанцы выступят на зимних Паралимпийских играх в двух видах спорта - лыжных гонках и биатлоне.