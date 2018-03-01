Кайрат Боранбаев: Задача нашей сборной на Паралимпиаде в Пхенчхане – выступить достойно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены-участники Зимних Паралимпийских Игр-2018 прибыли в Пхенчхан. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» президент Национального Паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев рассказал о задачах, стоящих перед нашей сборной и доступности спорта для людей с ограниченными возможностями в Казахстане.

- Какая задача стоит перед командой Казахстана на Зимних Паралимпийских Играх-2018? Какой результат на Паралимпиаде будет считаться приемлемым?

- Задача нашей сборной - достойно выступить на масштабном спортивном соревновании и завоевать медаль. Желаем завоевать золотую медаль, но приемлемым результатом будет серебро и бронза. Наши атлеты сейчас находятся в хорошей спортивной форме, думаю, что они могут составить конкуренцию своим соперникам.

- Изменилось ли отношение к паралимпийскому спорту со стороны общества, государства, после успеха наших соотечественников в Рио-2016?

- После громких спортивных успехов Зульфии Габидуллиной и Раушан Койшыбаевой на Летних Паралимпийских играх в Рио-2016 отношение к паралимпийскому спорту кардинально поменялось. Паралимпийские виды спорта приравняли по статусу к олимпийским, суммы премий для паралимпийцев стали аналогичны тем, что выплачивают олимпийцам. Изменилось отношение людей не только к спорту, но и к людям с инвалидностью. Их перестали «бояться», к ним стали относиться на равных.

Они и сами изменились, стали более уверенными в себе. Поверили в себя, по-другому смотрят на свою жизнь, связав ее со спортом. И этот факт не может не радовать. Но есть одно но! А готов ли спорт воплотить их желания стать полноправным спортсменом в реальность? Есть открытые моменты со спортивной адаптированной базой, тренерским составом и прочие вопросы, над которыми надо работать. Только после этого пазл «быть и стать спортсменом и иметь для этого все возможности» может совпасть.





- Будут ли показаны соревнования Зимней Паралимпиады в эфире казахстанских телеканалов?

-Так же, как на Летних Паралимпийских играх в Рио, нас поддерживает «Qazsport». Более того, анонсы об играх будут выдавать «Хабар» и «Хабар24kz». К сожалению, нет прямой трансляции. Надеюсь, что вскоре видение телеканалов изменится, и к следующим масштабным играм в Токио у нас получится договориться о прямом эфире для наших зрителей.

- Насколько доступны зимние виды спорта для людей с ограниченными возможностями в Казахстане? В каких регионах зимние виды наиболее популярны?

-У нас в Казахстане развиваются такие зимние паралимпийские виды спорта, как паралыжные гонки, биатлон, начинает свое развитие слэдж-хоккей и кёрлинг на колясках. Можно выделить три основных региона, которые считаются родиной зимних паралимпийских видов спорта. Это Алматинская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. В этих регионах есть спортивные клубы для инвалидов и желающие заниматься могут обратиться туда за получением консультации. Кто знает, возможно, спорт и зимний вид спорта станет их стихией и судьбой.

За последние два года созданы хорошие условия для занятий спортом и подготовкой к соревнованиям. В этом есть заслуга компании «Fitnation» и Фонда «Агитос». Благодаря финансовой поддержке «Fitnation», в Казахстане появился первый и единственный Паралимпийский тренировочный центр со всеми условиями для атлетов-паралимпийцев. Он был спроектирован по мировым стандартам. Объект площадью 4 тыс. кв метров находится в Астане. В разработке проекта данного центра принимал участие приглашенный эксперт из Америки, член паралимпийской сборной США, госпожа Иллеана Родригез. Более того, для тестирования объекта были привлечены местные спортсмены с инвалидностью.

Подчеркну, что аналога такого здания в Казахстане нет. Здесь национальные сборные могут проводить учебно-тренировочные сборы длительный период, так как есть все условия и для проживания спортсменов. В феврале Паралимпийский тренировочный центр в тестовом режиме принял на УТС две команды по голболу и волейболу сидя. Спортсмены 20 дней тренировались и проживали в гостинице, которая расположена в самом центре.

Здесь могут заниматься все категории людей с ограниченными возможностями. Тренажерный зал для всех этих групп граждан бесплатный. Для людей с инвалидностью это большая возможность выйти из дома и стать социально активным. Спорт, как ничто другое, объединяет людей любых профессий, недугов, рас и религиозных предпочтений.

Кроме того, ведутся переговоры с различными реабилитационными центрами, обществом родителей детей с инвалидностью, чтобы в нашем центре проводились физкультурно-оздоровительные кружки для детей с формами ДЦП на бесплатной основе. На данный момент через городской акимат и с Министерством культуры и спорта РК прорабатывается вопрос госфинансирования эксплуатации здания. Думаем, что в скором времени этот вопрос будет проработан и решен.

Отдельно хотелось бы остановиться на медицинском сопровождении, что является неотъемлемой частью подготовки атлетов. В нашем тренировочном центре есть возможность проводить сбор анализов атлетов и смотреть динамику спортсмена-паралимпийца с момента заезда в гостиницу до его выезда.

Эта прерогатива коснется не только атлетов-паралимпийцев, но и национальные паралимпийские сборные команд. Для прохождения анализов такого вида сборным приходится ездить в Европу. В нашем случае нет необходимости выезжать за границу и тратить баснословные деньги.





- Казахстан за всю историю участия в зимних Паралимпийских играх выступал в лыжных видах спорта, биатлоне. Как обстоят дела с развитием, например, слэдж-хоккея, кёрлинга на колясках?

- С конца 2017 года мы начали проводить набор в команду по слэдж-хоккею. А уже с начала 2018 года стали развивать этот вид спорта. К примеру, Национальный паралимпийский комитет приобрел для клуба Уральска 14 комплектов спортивного снаряжения для слэдж-хоккея: это специализированные сани для игры в слэдж-хоккей, клюшки, шайбы, шлемы и прочий инвентарь. В настоящее время формируется первая команда сборной по слэдж-хоккею. Они проходят первые тренировки, готовятся к следующему спортивному сезону.

У этого спорта есть потенциал развития в нашей стране. В мае прошлого года проводился дружественный турнир с участием многократного призера по слэдж-хоккею из Канады Билли Бриджеса и атлетов нашей паралимпийской сборной. Это был отличный способ приобщения и знакомства казахстанской публики с новым видом спорта.

Керлинг на колясках начинает свое развитие в Казахстане. Ассоциация керлинга есть в Алматы, по Казахстану представлено 9 региональных федераций. Существуют полноценные сборные, 12 человек из которых являются кандидатами в мастера спорта. Спортсмены проводят тренировки, есть тренерский состав и специализированное оборудование для этой игры. Атлеты занимаются данным видом спорта с 2014 года и готовы выезжать на соревнования.

При хорошей финансовой поддержке, который очень необходим данному виду спорта, он может стать более активным.





- В чем вы видите основную миссию, предназначение паралимпийского спорта для человечества?

- Создавать для спортсменов возможности, позволяющие им достичь спортивного мастерства, вдохновлять и восхищать мир. Я думаю, что и миссия паралимпийского движения и спорта созвучны с миссией нашей организации. Одним словом, наша общая идея заключается в том, чтобы сделать спорт доступным для всех вопреки всему.