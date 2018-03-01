Кайрат Абдрахманов встретился с главой представительства Евросоюза
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял главу представительства Европейского Союза в Астане, посла Траяна Христеа. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Встреча прошла в рамках обсуждения перспектив дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Европейским Союзом в контексте договоренностей, достигнутых по итогам 16-го заседания Совета сотрудничества Казахстан - Евросоюз 26 февраля 2018 года в Брюсселе.
Стороны согласились с необходимостью приступить к разработке дорожной карты, которая будет отражать совместные шаги по имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), подписанного в Астане 21 декабря 2015 года. На данный момент СРПС находится в режиме временного применения до его ратификации всеми 28 государствами-членами ЕС: при этом 23 государства ЕС и Европейский Парламент уже утвердили его.
Кроме того, К. Абдрахманов и Т. Христеа рассмотрели перспективные направления взаимодействия в сфере взаимосвязанности и развития транспортно-логистических связей на евразийском континенте, а также текущие позитивные тенденции в сотрудничестве между государствами Центральной Азии. Глава представительства ЕС рассказал о разрабатываемой Европейским Союзом Стратегии ЕС по взаимосвязанности между Европой и Азией, которую планируется утвердить до саммита Форума «Азия-Европа» (АСЕМ) в октябре. Наряду с этим продолжается процесс выработки новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, в котором активно участвуют страны региона, включая Казахстан. Предполагается, что новая Стратегия ЕС будет принята в начале второго полугодия 2019 года.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в вопросах содействия устойчивому развитию Афганистана. Посол ЕС сообщил о том, что Европейская Комиссия, реагируя на соответствующую инициативу казахстанской стороны, приступила к подготовке первой фазы проекта по финансированию обучения афганских женщин в высших учебных заведениях Казахстана, что будет осуществляться в развитие образовательной программы РК для Афганистана, реализуемой с 2010 года.
В ходе встречи европейский дипломат также был информирован о ходе реализации институциональных реформ в Казахстане, направленных на обеспечение верховенства права и совершенствование законодательства в различных сферах общественной жизни.
К. Абдрахманов подробно ознакомил собеседника с Пятью социальными инициативами Президента Нурсултана Назарбаева, нацеленными на создание новых стимулов для экономического развития, усиление среднего класса и дальнейшее развитие человеческого потенциала страны.
В этой связи, стороны обсудили пути взаимодействия между Казахстаном и Европейским Союзом по реализации данных инициатив, принимая во внимание, что они полностью соответствуют основным направлениям сотрудничества РК с ЕС, его государствами-членами и финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.
Фото: mfa.kz
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