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Католики всего мира отмечают праздник Рождества Христова
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Католики всего мира, а также протестанты, англикане и ряд православных, следующие Григорианскому календарю, отмечают 25 декабря Рождество Христово. Главная служба прошла накануне в соборе Святого Петра в Ватикане, передает ТАСС.
Ее возглавил Папа Римский Франциск, рождественская месса транслировалась в прямом эфире телевидения Италии и ряда других стран. При этом, как сообщили в недавно реформированном по инициативе понтифика ватиканском медиацентре, съемка велась при помощи новой экспериментальной технологии высокого разрешения, чтобы «дать возможность верующим окунуться в таинство прихода на Землю Спасителя». Центральным событием католического Рождества является обращение главы Римско-католической церкви «Урби ет Орби» («Миру и граду»), с которым Франциск выступит 25 декабря в 17:00 по Астане. Как правило, помимо возвещения радости Рождества понтифик затрагивает острые вопросы современности.
Только католиков в мире насчитывается 1 млрд и 200 млн человек. Помимо основных католических стран разные по величине католические общины есть в других государствах, включая арабские и азиатские.
Рождество - один из главных христианских праздников, отмечаемый в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Точная дата его рождения в Библии не упоминается, а многие историки утверждают, что это и вовсе произошло весной во II-IV вв. Рождество праздновали в один день с Крещением Господним под общим названием Богоявление. Первые упоминания о Рождестве как самостоятельном празднике относятся к IV веку, фигурируя в том числе в «Хронографе» римского писателя и каллиграфа Фурия Дионисия Филокала, написанном в 336 году.
Причина выбора 25 декабря как даты празднования Рождества Христова доподлинно неизвестна. Многие историки считают, что христианская церковь заменила Рождеством отмечавшиеся в декабре в Римской империи языческие торжества Рождения Солнца непобедимого (отмечавшегося 25 декабря - в первые дни после зимнего солнцестояния) и Сатурналии (в честь Сатурна - древнеримского бога земли и посевов). Последний не имел точной даты и приходился на вторую половину декабря, сопровождаясь массовыми гуляньями и обильным застольем, что в свою очередь осуждалось новой религией.
В 431 году Вселенский собор христианской церкви в городе Эфес узаконил 25 декабря как день празднования Рождества. В 1054 году христианская церковь разделилась на католическую на Западе с центром в Риме (Римско- католическая церковь) и православную на Востоке с центром в Константинополе. После раскола западная и восточная церкви продолжали праздновать Рождество в одно и то же время вплоть до 1582 года, когда Папа Римский Григорий XIII ввел новую систему летоисчисления - Григорианский календарь (новый стиль). Так, 25 декабря Рождество празднуют католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей, в том числе Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской.
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