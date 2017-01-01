Кататься на «ватрушках» учат детей спасатели Усть-Каменогорска  

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Катание на сноутьюбах, или как их называют «ватрушках», набирает популярность в Усть-Каменогорске среди детей и взрослых.

В этом году в областном центре построено много снежных и ледяных горок, но специалисты отделения гражданской обороны управления по ЧС Усть-Каменогорска предупреждают, что этот вид зимнего досуга таит в себе опасность. Они провели инструктаж по мерам безопасности при катании, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского ЧС.

«Опасность представляют «оживленные» горки, когда сразу несколько человек катятся, толкаются, резвятся, невзирая на возможность получить травмы и увечья. Нарушают правила безопасности также, поднимаясь на горку, не по специально оборудованным ступенькам, а по краям строения из снега и льда. Среди нарушителей безопасности не только детвора, но и взрослые, которые не следят за маленькими детьми, да и сами порой катаются на ногах и даже в нетрезвом состоянии», - прокомментировал начальник отделения гражданской обороны УЧС Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.

Перед показательным обучением «чээсники» сначала сами испытали горку, прокатившись на сноутьюбе, и только потом разрешили ребятам. Разъяснили мальчишкам и девчонкам меры безопасности, провели инструктаж и вручили памятки, дав задание «на дом» - прочесть и выучить каждое указанное в них правило.

«Своим примером показали, как правильно кататься, как ноги и руки расположить при спуске с горы, как притормозить в случае опасности», - прокомментировала Марина Лискова, пресс-секретарь УЧС Усть-Каменогорска.

В ЧС напомнили, что на ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами - при приземлении ватрушка сильно пружинит. Даже если не слетишь, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника.





